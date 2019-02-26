В возрасте 64 лет скончался солист группы Talk Talk Марк Холлис
В 64-летнем возрасте скончался британский музыкант Марк Холлис, выступавший в составе группы Talk Talk. О печальном событии посредством поста в соцсетях рассказал басист коллектива Пол Уэбб.
Как признался Пол Уэбб, новость о смерти Марка Холлиса его очень опечалила. Своего коллегу по цеху участник Talk Talk называет гениальным музыкантом, подчеркивая, что играть на одной сцене с ним для него было честью. По словам музыканта, многие идеи солиста британского коллектива в свое время были прорывом в музыке, поэтому успели оставить след в творчестве многих артистов его поколения.
В настоящее время нет сведений о том, что именно послужило причиной смерти 64-летнего Марка Холлиса. Также отсутствуют данные и о том, где захоронят тело покойного солиста Talk Talk.
Как признался Пол Уэбб, новость о смерти Марка Холлиса его очень опечалила. Своего коллегу по цеху участник Talk Talk называет гениальным музыкантом, подчеркивая, что играть на одной сцене с ним для него было честью. По словам музыканта, многие идеи солиста британского коллектива в свое время были прорывом в музыке, поэтому успели оставить след в творчестве многих артистов его поколения.
В настоящее время нет сведений о том, что именно послужило причиной смерти 64-летнего Марка Холлиса. Также отсутствуют данные и о том, где захоронят тело покойного солиста Talk Talk.
Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:33