В возрасте 64 лет скончался солист группы Talk Talk Марк Холлис





Как признался Пол Уэбб, новость о смерти Марка Холлиса его очень опечалила. Своего коллегу по цеху участник Talk Talk называет гениальным музыкантом, подчеркивая, что играть на одной сцене с ним для него было честью. По словам музыканта, многие идеи солиста британского коллектива в свое время были прорывом в музыке, поэтому успели оставить след в творчестве многих артистов его поколения.В настоящее время нет сведений о том, что именно послужило причиной смерти 64-летнего Марка Холлиса. Также отсутствуют данные и о том, где захоронят тело покойного солиста Talk Talk.