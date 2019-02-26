Летом певица Шакира предстанет перед судом Испании из-за неуплаты налогов





Пройти слушание должно уже 12 июня, поскольку считается, что Шакира не выплатила внушительную часть налога на имущество и, кроме того, подоходного налога. Поданный правоохранительными органами иск затрагивает по меньшей мере шесть эпизодов, в рамках которых, по мнению испанских прокуроров, всемирно известная артистка нарушила законодательство. Предполагается, что более 14 млн евро Шакира скрыла от государства благодаря использованию сторонних фирм и офшорных счетов.В период между 2010-2017 гг певица состояла в союзе со спортсменом Жераром Пике, поэтому преобладающую часть времени проживала непосредственно в Испании. При этом на учет в местной налоговой службе звезда стала только в 2015. Прокуроры считают, что Шакира избегала предусмотренных законом выплат на протяжении четырех лет.