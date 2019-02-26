АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Германии у пациента одной из больниц кровь приобрела молочный цвет
EUR 74.09 USD 65.26
Курс валют на 26.02.2019

Летом певица Шакира предстанет перед судом Испании из-за неуплаты налогов

Уже этим летом известная певица Шакира вынуждена будет предстать перед судом в Испании. Местные прокуроры обвиняют знаменитость в неуплате налогов, считая, что она скрыла порядка 14,5 млн евро.
Летом певица Шакира предстанет перед судом Испании из-за неуплаты налогов

Пройти слушание должно уже 12 июня, поскольку считается, что Шакира не выплатила внушительную часть налога на имущество и, кроме того, подоходного налога. Поданный правоохранительными органами иск затрагивает по меньшей мере шесть эпизодов, в рамках которых, по мнению испанских прокуроров, всемирно известная артистка нарушила законодательство. Предполагается, что более 14 млн евро Шакира скрыла от государства благодаря использованию сторонних фирм и офшорных счетов.
Летом певица Шакира предстанет перед судом Испании из-за неуплаты налогов

В период между 2010-2017 гг певица состояла в союзе со спортсменом Жераром Пике, поэтому преобладающую часть времени проживала непосредственно в Испании. При этом на учет в местной налоговой службе звезда стала только в 2015. Прокуроры считают, что Шакира избегала предусмотренных законом выплат на протяжении четырех лет.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые рассказали, как мозг может
Кронпринцесса Виктория и принц Швеции
Учёные: Коты чаще становятся левшами, а
После конфликта в метро жителя Москвы
Наталья Рудова пожаловалась на нехватку
Татьяна Буланова подала в суд на
Марина Африкантова не одобряет
Павел Деревянко готовится к
В Сургуте бортпроводник выронил ребенка
Ученые: Сладкий картофель помогает
Пользователи Сети спорят из-за
Услуги Александра Друзя после конфликта
Сергей Шнуров намерен победить в
Черепахи триониксы дышат во время
Дочь Дмитрия Пескова проходит
Баскетболистку Катерину Новосельцеву
Количество посещений «Портала
В возрасте 64 лет скончался солист
Елена Исинбаева собирается отдать сына
Летом певица Шакира предстанет перед
Хабиб Нурмагомедов резко раскритиковал
Агата Муцениеце рассказала о болезни
Певица Нюша рассказала о волнении перед
Глава МИД ЦАР высоко оценила
Ариана Гранде стала самой популярной
Никас Сафронов рассказал об изменах
В России снимут фильм «Брат 3»
Актриса Мария Шукшина поделилась
Лариса Вербицкая повышает свой
В Германии у пациента одной из больниц
Просмотреть все новости