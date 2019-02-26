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Баскетболистку Катерину Новосельцеву предал близкий человек

Катерина Новосельцева рассказала подписчикам в своем Instagram о подлом предательстве со стороны близкого человека. Баскетболистка обратилась к Екатерине Гордон за помощью.

Баскетболистку Катерину Новосельцеву предал близкий человек

Беременная жена известного футболиста Ивана Новосельцева поделилась с поклонниками последними событиями в своей жизни. Спортсменка написала пост о том, что испытывает боль в душе и сердце от предательства близкого человека. Она отметила, что не могла представить подобного в своей жизни. Новосельцева не раскрывает подробностей, однако заверяет, что правда раскроется благодаря адвокату Екатерине Гордон.

Юрист, в свою очередь, опубликовала ответный пост на своей страничке в социальной сети. Она пообещала пролить свет на историю немного позже.

Подписчики Катерины Новосельцевой поддержали девушку в комментариях и посоветовали заботиться о ребенке. Не осталась в стороне и мать спортсменки. Она поддержала дочь, отметив, что предателей презирают везде, а ее главный защитник находится сейчас у баскетболистки под сердцем.



 
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Спорт
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 09:38

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