АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Германии у пациента одной из больниц кровь приобрела молочный цвет
EUR 74.09 USD 65.26
Курс валют на 26.02.2019

Агата Муцениеце рассказала о болезни 6-летнего сына

Нынешний год для Агаты Муцениеце пока складывается не лучшим образом. Вначале ее измучили расспросами журналисты, а потом попал в больницу 6-летний сын Тимофей.
Агата Муцениеце рассказала о болезни 6-летнего сына

Недавно в семье актрисы возникла неприятность. Заболел ее маленький сын, угодивший в итоге в клинику, где врачи диагностировали у него гнойный отит. Мальчику пришлось проколоть ухо для дальнейшего выздоровления. «Сильно болел»,- говорит о состоянии Тимофея Муцениеце. В настоящий момент мальчик уже находится дома, и чувствует он себя хорошо.

Актриса призналась, что тоже ощущает себя не лучшим образом. На днях она попробовала пиццу, что сказалось на ее фигуре. Актриса не может понять, как многие другие умудряются не набрать лишний вес. Знаменитость жалуется, что весы показывают новые килограммы, даже если она съела обычную кашу.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Хабиб Нурмагомедов резко раскритиковал
Агата Муцениеце рассказала о болезни
Певица Нюша рассказала о волнении перед
Глава МИД ЦАР высоко оценила
Ариана Гранде стала самой популярной
Никас Сафронов рассказал об изменах
В России снимут фильм «Брат 3»
Актриса Мария Шукшина поделилась
Лариса Вербицкая повышает свой
В Германии у пациента одной из больниц
Поклонники раскритиковали новый образ
Ученые идентифицировали 100 влияющих на
Известный ученый заявил, что мост
Ученые: Осанка неандертальцев почти
NASA расскажет общественности о своих
Бывшей супругой Сергея Бурунова в
Ученые: Боксеры-левши имеют больше
Специалисты составили список продуктов,
Алексей Чадов показал первую совместную
Microsoft планирует запустить игры на
Оксана Федорова показала умение держать
В Bugatti напомнили историю
Зубная щетка Oral-B Genius X оснащена
Ученые: Жировые клетки в организме
На аукцион выставлен редкий внедорожник
Seat впервые показал электрический
Светлана Ходченкова покорила
Альбина Джанабаева посетила Дом книги в
Специалисты рассказали, как
В Австралии на побережье моря выкинуло
Просмотреть все новости