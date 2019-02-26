Агата Муцениеце рассказала о болезни 6-летнего сына





Недавно в семье актрисы возникла неприятность. Заболел ее маленький сын, угодивший в итоге в клинику, где врачи диагностировали у него гнойный отит. Мальчику пришлось проколоть ухо для дальнейшего выздоровления. «Сильно болел»,- говорит о состоянии Тимофея Муцениеце. В настоящий момент мальчик уже находится дома, и чувствует он себя хорошо.Актриса призналась, что тоже ощущает себя не лучшим образом. На днях она попробовала пиццу, что сказалось на ее фигуре. Актриса не может понять, как многие другие умудряются не набрать лишний вес. Знаменитость жалуется, что весы показывают новые килограммы, даже если она съела обычную кашу.