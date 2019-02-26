Хабиб Нурмагомедов резко раскритиковал спектакль с откровенной сценой в Дагестане
Хабиб Нурмагомедов выступил с резкой критикой в адрес современной постановки “Охота на мужчин”, чей показ накануне состоялся в Дагестане. Возмущение у спортсмена вызвала откровенная сцена.
Хабиб Нурмагомедов разместил в своем профиле на просторах Instagram скриншот видео с постановкой, которая недавно показывалась в Дагестане. Возмущение спортсмена связано со сценой, где перед публикой появляется девушка в пикантном наряде. Увиденное на ролике деятель назвал “грязью”, задаваясь вопросом, кто позволил организовать в республике подобное мероприятие. Боец смешанных единоборств также считает, что если мужчины в Дагестане “не проснутся” и не перейдут к действиям, ситуация в регионе продолжит ухудшаться. Нурмагомедов поинтересовался, куда смотрят правительство и чиновники. Республику спортсмен назвал местом “порядочных мужчин и целомудренных женщин”.
В комментариях мнение фолловеров относительно слов Нурмагомедова разделилось. Некоторые поддержали автора публикации, пока другие напомнили ему, что на улице XXI век и творчество может быть разным.
Хабиб Нурмагомедов разместил в своем профиле на просторах Instagram скриншот видео с постановкой, которая недавно показывалась в Дагестане. Возмущение спортсмена связано со сценой, где перед публикой появляется девушка в пикантном наряде. Увиденное на ролике деятель назвал “грязью”, задаваясь вопросом, кто позволил организовать в республике подобное мероприятие. Боец смешанных единоборств также считает, что если мужчины в Дагестане “не проснутся” и не перейдут к действиям, ситуация в регионе продолжит ухудшаться. Нурмагомедов поинтересовался, куда смотрят правительство и чиновники. Республику спортсмен назвал местом “порядочных мужчин и целомудренных женщин”.
В комментариях мнение фолловеров относительно слов Нурмагомедова разделилось. Некоторые поддержали автора публикации, пока другие напомнили ему, что на улице XXI век и творчество может быть разным.
Спорт
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:16