Глава МИД ЦАР высоко оценила сотрудничество с Россией





Дипломат отметила, что Москва откликнулась на призыв о помощи Банги и уже больше года активно оказывает поддержку африканской республике. ЦАР высоко ценит вклад России в подготовку Хартумского процесса, приведшего к заключению мирного соглашения с вооруженной оппозицией. «Еще год назад было сложно представить, что стороны конфликта придут к соглашению, но в Хартуме удалось доказать обратное», - добавила она.Байпо-Темон опровергла заявления главы МИД Франции Жана-Ив Ле Дриана, который утверждает, что Россия занимается «антифранцузской пропагандой» в регионе. Она напомнила, что Россия уже очень давно присутствует в Африке, поэтому правительство ЦАР и обратилась к ней за помощью.Глава МИД ЦАР пояснила, что российские военные инструкторы находятся в стране на законных основаниях. Они занимаются исключительно подготовкой военнослужащих ЦАР.Напомним, ранее американский генерал Томас Вальдхаузер назвал официально находящихся в республике российских инструкторов «бойцами российской ЧВК». Подобные заявления уже были опровергнуты официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Она пояснила, что специалисты РФ были направлены в ЦАР по официальной просьбе руководства страны. В сферу их задач входит помощь в подготовке военнослужащих.