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Глава МИД ЦАР высоко оценила сотрудничество с Россией

Глава МИД Центральноафриканской республики Сильви Байпо-Темон дала большое интервью для издания Ndjoni Sango. Помимо прочего была затронута тема партнерских отношений между ЦАР и Россией.

Дипломат отметила, что Москва откликнулась на призыв о помощи Банги и уже больше года активно оказывает поддержку африканской республике. ЦАР высоко ценит вклад России в подготовку Хартумского процесса, приведшего к заключению мирного соглашения с вооруженной оппозицией. «Еще год назад было сложно представить, что стороны конфликта придут к соглашению, но в Хартуме удалось доказать обратное», - добавила она.

Байпо-Темон опровергла заявления главы МИД Франции Жана-Ив Ле Дриана, который утверждает, что Россия занимается «антифранцузской пропагандой» в регионе. Она напомнила, что Россия уже очень давно присутствует в Африке, поэтому правительство ЦАР и обратилась к ней за помощью.
Глава МИД ЦАР высоко оценила сотрудничество с Россией

Глава МИД ЦАР пояснила, что российские военные инструкторы находятся в стране на законных основаниях. Они занимаются исключительно подготовкой военнослужащих ЦАР.

Напомним, ранее американский генерал Томас Вальдхаузер назвал официально находящихся в республике российских инструкторов «бойцами российской ЧВК». Подобные заявления уже были опровергнуты официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Она пояснила, что специалисты РФ были направлены в ЦАР по официальной просьбе руководства страны. В сферу их задач входит помощь в подготовке военнослужащих.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 08:56

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