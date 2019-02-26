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Певица Нюша рассказала о волнении перед исполнением гимна России на хоккейном матче

Певица Нюша откровенно рассказала поклонникам о волнении, с которым она столкнулась перед исполнением гимна России на хоккейном матче. Своими впечатлениями артистка поделилась посредством поста в Instagram.
Певица Нюша рассказала о волнении перед исполнением гимна России на хоккейном матче

В своем профиле Нюша опубликовало видео с ее исполнением российского гимна. В подписи к публикации знаменитость указала, что никогда прежде не испытывала столько волнения за свое выступление. Появление певицы предшествовало игре “Авангарда” с “АК Барс”. По словам артистки, она чувствовала большую ответственность, исполняя гимн страны перед большой аудиторией. Еще более волнительно звезда почувствовала себя, когда присутствующие начали ей подпевать. Нюша выразила благодарность за поддержку и возможность выступить на таком масштабном мероприятии.

В комментариях подписчики заявили, что Нюша отлично справилась с поставленной задачей, а ее исполнение оказалось идеальным. Впрочем, некоторым показалось, что волнение в голосе певицы все же ощущалось, и он не звучал так, как мог бы.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:00

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