Елена Исинбаева собирается отдать сына в секцию хоккея
Елена Исинбаева хочет отдать своего сына Добрыню в секцию хоккея, но там принимают детей только с 3-летнего возраста. Мальчику недавно исполнился всего один год.
Не так давно двукратная олимпийская чемпионка отметила первый юбилей сына Добрыни. Знаменитая мать желает, дабы ее наследник тоже занимался спортом, хотя он еще совсем маленький. Исинбаева призналась, что повела бы сына в секцию уже сейчас, но в спортивном учреждении имеется возрастной порог, согласно которому детей берут только с 3-летнего возраста. Спортсменка и ее муж хотят, дабы их отпрыск занимался хоккеем.
Победительница Олимпиады уверена: у ее сына все сложится в секции. Добрыня растет сильным и спортивным ребенком, «весь в папу». Помимо того, Елену Исинбаеву восхищают российские хоккеисты, и подрастающее поколение будет для них хорошей сменой.
Атлетка замужем за ватерполистом Никитой Петиновым. У пары имеется 4-летняя дочь Ева. Недавно Исинбаева рассказала об успехах Добрыни, который уже в 11 месяцев научился ходить.
Не так давно двукратная олимпийская чемпионка отметила первый юбилей сына Добрыни. Знаменитая мать желает, дабы ее наследник тоже занимался спортом, хотя он еще совсем маленький. Исинбаева призналась, что повела бы сына в секцию уже сейчас, но в спортивном учреждении имеется возрастной порог, согласно которому детей берут только с 3-летнего возраста. Спортсменка и ее муж хотят, дабы их отпрыск занимался хоккеем.
Победительница Олимпиады уверена: у ее сына все сложится в секции. Добрыня растет сильным и спортивным ребенком, «весь в папу». Помимо того, Елену Исинбаеву восхищают российские хоккеисты, и подрастающее поколение будет для них хорошей сменой.
Атлетка замужем за ватерполистом Никитой Петиновым. У пары имеется 4-летняя дочь Ева. Недавно Исинбаева рассказала об успехах Добрыни, который уже в 11 месяцев научился ходить.
Спорт / Главные новости
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:30