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Никас Сафронов рассказал об изменах супруге и внебрачных детях

Отечественный художник Никас Сафронов решил откровенно рассказать журналистам о своих изменах супруге, а также внебрачных детях. По словам деятеля, у него была “бурная молодость”, чего он не пытается скрывать.
Никас Сафронов рассказал об изменах супруге и внебрачных детях

В молодости Никас Сафронов часто вступал в интимные отношения, у него родились много детей, о некоторых он знал, о других — нет. Дважды художник состоял в официальном браке, но первый его союз, заключенный в 1984 году, продержался меньше месяца. Второй избранницей Сафронова стала Франческа Вендрамин, с ней он прожил порядка 13 лет, в браке у пары родился сын. Сейчас женщина и наследник деятеля искусства проживают в Лондоне, а сам художник не скрывает, что был неверен жене даже когда они еще оставались вместе.
Никас Сафронов рассказал об изменах супруге и внебрачных детях

Никас Сафронов пояснил, что изменял часто, а затем понял, что постоянной его “женой” является живопись. Он старается рисовать всегда и везде, делая наброски даже в подъезде. Сейчас у художника часто есть кто-то, кто сопровождает его в различных поездках, но постоянной дамы сердца у него нет. Родить от Сафронова успела даже Ирина Понаровская, но деятель старается помогать всем своим наследникам, в том числе внебрачным.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:50

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