В России снимут фильм «Брат 3»





Кинолента станет сиквелом «Брата» и «Брата 2»: популярнейших фильмов режиссера Алексея Балабанова. По словам Барецкого, картина будет про младшего сына, так как в России всегда было якобы три брата: «умный, хитрый и нормальный».Стас Барецкий сообщил, что «Брат 3» будет основан на материалах реальных уголовных дел. Снимать киноленту будут также и в квартире, где создавались первые две части популярного фильма с Сергеем Бодровым. Для создания новинки созданы сайт и студия. В ротацию «Брата 3» запустят в следующем году. Барецкий заявил, что уже нашел режиссера и главного актера. Намерен он задействовать в съемках и некоторых звезд, включая рок-музыканта Сергея Шнурова, а также тех артистов, которые снимались в первых частях «Брата».