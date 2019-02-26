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В России снимут фильм «Брат 3»

Российский музыкант Стас Барецкий намерен снять третью часть фильма «Брат». Кроме него в новом эпизоде будет задействован боец Вячеслав Дацик, также автор проекта собирается пригласить для съемок Сергей Шнурова и настоящих уголовников.
В России снимут фильм «Брат 3»

Кинолента станет сиквелом «Брата» и «Брата 2»: популярнейших фильмов режиссера Алексея Балабанова. По словам Барецкого, картина будет про младшего сына, так как в России всегда было якобы три брата: «умный, хитрый и нормальный».

Стас Барецкий сообщил, что «Брат 3» будет основан на материалах реальных уголовных дел. Снимать киноленту будут также и в квартире, где создавались первые две части популярного фильма с Сергеем Бодровым. Для создания новинки созданы сайт и студия. В ротацию «Брата 3» запустят в следующем году. Барецкий заявил, что уже нашел режиссера и главного актера. Намерен он задействовать в съемках и некоторых звезд, включая рок-музыканта Сергея Шнурова, а также тех артистов, которые снимались в первых частях «Брата».



 
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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:44

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