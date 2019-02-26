Ариана Гранде стала самой популярной звездой в Instagram
Ариана Гранде получила звание самой популярной звезды в Instagram. Певица установила новый рекорд, обогнав Селену Гомес по количеству подписчиков.
25 февраля количество поклонников американской актрисы достигло 146 286 173. Это помогло обогнать Гомес, у которой на 20 тысяч фолловеров меньше. Она была абсолютным рекордсменом на протяжении 5 месяцев.
Фаворитом у пользователей социальной сети уже долгое время остается португальский футболист Криштиану Роналду. На спортсмена подписаны более 155 миллионов поклонников.
Ариана Гранде побила уже не первый рекорд в своей карьере. Одновременно три песни артистки поднялись на верхние строчки недельного хит-парада в США. Таким образом звезда повторила успех британской рок-группы The Beatles, которая 55 лет назад покорила эту вершину.
25 февраля количество поклонников американской актрисы достигло 146 286 173. Это помогло обогнать Гомес, у которой на 20 тысяч фолловеров меньше. Она была абсолютным рекордсменом на протяжении 5 месяцев.
Фаворитом у пользователей социальной сети уже долгое время остается португальский футболист Криштиану Роналду. На спортсмена подписаны более 155 миллионов поклонников.
Ариана Гранде побила уже не первый рекорд в своей карьере. Одновременно три песни артистки поднялись на верхние строчки недельного хит-парада в США. Таким образом звезда повторила успех британской рок-группы The Beatles, которая 55 лет назад покорила эту вершину.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 08:55