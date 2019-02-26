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Актриса Мария Шукшина поделилась снимком матери из больницы

Отечественная актриса Мария Шукшина поделилась с поклонниками снимком своей матери из больницы. Накануне в прессе начали появляться сведения, что Лидия Федосеева-Шукшина попала в реанимацию.
Актриса Мария Шукшина поделилась снимком матери из больницы

Сведения об инфаркте сперва развенчал Бари Алибасов, теперь о состоянии матери решила рассказать Мария Шукшина. В своем профиле в Instagram она опубликовала фото родственницы, где та лежит на больничной койке. Хотя Федосеева-Шукшина выглядит несколько измотанной, актриса уверила, что причин для беспокойства нет, ее мать не в критическом состоянии, а помощь знаменитости оказывают лучшие врачи. Чувствует себя звезда тоже хорошо.

Обращаясь к СМИ, Мария Шукшина призвала журналистов не сеять панику, и не вводить общественность в заблуждение придуманной информацией. Знаменитость подчеркнула, что здоровье ее матери не должно выступать источником высоких рейтингов и дохода непосредственно для медиа-изданий.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:37

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