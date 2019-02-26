Поклонники раскритиковали новый образ певицы Валерии

Недавно Валерия отправилась в Вену, где уже наблюдается относительно весенняя погода. В связи с этим певица пошла на прогулку, облачившись в темную куртку-косуху, солнцезащитные очки и белые кроссовки. В целом наряд знаменитости выглядит достаточно массивным. В подписи к публикации супруга Иосифа Пригожина рассказала о походе к одному из интересных местных памятников.В комментариях многочисленные фолловеры Валерии начали выражать свое мнение относительно наряда кумира. Многим выбор знаменитости не понравился, особенно кроссовки, публике показалось, что звезда слишком старается следовать за модой, из-за чего ее образ в целом выглядит нелепо. Впрочем, часть юзеров встали на защиту артистки, посчитав ее внешний вид стильным и молодежным.