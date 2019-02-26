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Поклонники раскритиковали новый образ певицы Валерии

Поклонники подвергли критике новый образ отечественной певицы Валерии. Поводом для дискуссий со стороны подписчиков стала публикация на странице артистки в Instagram.
Поклонники раскритиковали новый образ певицы Валерии

Недавно Валерия отправилась в Вену, где уже наблюдается относительно весенняя погода. В связи с этим певица пошла на прогулку, облачившись в темную куртку-косуху, солнцезащитные очки и белые кроссовки. В целом наряд знаменитости выглядит достаточно массивным. В подписи к публикации супруга Иосифа Пригожина рассказала о походе к одному из интересных местных памятников.

В комментариях многочисленные фолловеры Валерии начали выражать свое мнение относительно наряда кумира. Многим выбор знаменитости не понравился, особенно кроссовки, публике показалось, что звезда слишком старается следовать за модой, из-за чего ее образ в целом выглядит нелепо. Впрочем, часть юзеров встали на защиту артистки, посчитав ее внешний вид стильным и молодежным.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:17

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