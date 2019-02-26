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Известный ученый заявил, что мост короля Артура в действительности никогда не существовал

Известный британский историк русского происхождения Николай Толстой заявил в интервью одному из зарубежных изданий, что мост короля Артура, на восстановление которого предполагается потратить 3,3 миллиона долларов, в действительности никогда не существовал. Информация об этом опубликована в источнике Dailymail.

Известный ученый заявил, что мост короля Артура в действительности никогда не существовал

В то время как британская государственная комиссия по историческим зданиям и памятникам Англии «English Heritage» заявляет о намерении направить на восстановление моста короля Артура 3,3 миллиона долларов спонсорских средств, известные историки утверждают, что легендарный вождь бриттов является мифом, и никакого сооружения на самом деле не существовало.

Так, ученый Николай Толстой в беседе с журналистами издания The Telegraph отметил, что каждый геолог знает о существовании пропасти между мысом и материком с доисторических времен. По словам эксперта, никогда не было моста, соединяющего эти две местности, а утверждение Гальфрида Монмутского, священника и писателя, заложившего основы артуровской традиции, не соответствует действительности.

Историк добавил, что фактически древний летописец указывал, что Мерлин пересекал узкий скалистый хребет, то есть рельефную особенность, очень похожую на существующий там сегодня объект.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:11

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