Известный ученый заявил, что мост короля Артура в действительности никогда не существовал





В то время как британская государственная комиссия по историческим зданиям и памятникам Англии «English Heritage» заявляет о намерении направить на восстановление моста короля Артура 3,3 миллиона долларов спонсорских средств, известные историки утверждают, что легендарный вождь бриттов является мифом, и никакого сооружения на самом деле не существовало.Так, ученый Николай Толстой в беседе с журналистами издания The Telegraph отметил, что каждый геолог знает о существовании пропасти между мысом и материком с доисторических времен. По словам эксперта, никогда не было моста, соединяющего эти две местности, а утверждение Гальфрида Монмутского, священника и писателя, заложившего основы артуровской традиции, не соответствует действительности.Историк добавил, что фактически древний летописец указывал, что Мерлин пересекал узкий скалистый хребет, то есть рельефную особенность, очень похожую на существующий там сегодня объект.