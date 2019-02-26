В Германии у пациента одной из больниц кровь приобрела молочный цвет
Немецкие врачи рассказали о необычном случае, с которым им пришлось недавно столкнуться. Кровь пациента, обратившегося за медицинской помощью, приобрела молочный цвет. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании LiveScience.
39-летний мужчина обратился в отделение неотложной помощи одного из лечебных учреждений Кельна с жалобами на тошноту, рвоту и головные боли. У него был диабет, и он принимал несколько препаратов от этой болезни, однако не делал это регулярно. В больнице пациент потерял сознание.
По информации лечащих врачей, кровь мужчины была молочного цвета из-за чрезвычайно высокого уровня триглицеридов (жиров) - 14000 миллиграммов на децилитр (мг/дл). В норме этот показатель составляет 150 мг/дл, а значение 500 мг/дл уже считается «очень высоким».
В таких случаях медики проводят процедуру очистки крови с помощью специального аппарата, однако устройство засорилось из-за того, что она была слишком жирной. Тогда специалисты приняли решение провести кровопускание, чтобы спасти жизнь пациента. Два дня спустя уровень триглицеридов у больного снизился, и врачи смогли продолжить лечение.
Эксперты предполагают, что чрезвычайно высокие уровни жиров в крови пациента были следствием сочетания резистентности к инсулину, ожирения, неправильного питания, и недостаточного лечения диабета. Они отмечают, что сталкиваются с подобным случаем в своей практике впервые.
39-летний мужчина обратился в отделение неотложной помощи одного из лечебных учреждений Кельна с жалобами на тошноту, рвоту и головные боли. У него был диабет, и он принимал несколько препаратов от этой болезни, однако не делал это регулярно. В больнице пациент потерял сознание.
По информации лечащих врачей, кровь мужчины была молочного цвета из-за чрезвычайно высокого уровня триглицеридов (жиров) - 14000 миллиграммов на децилитр (мг/дл). В норме этот показатель составляет 150 мг/дл, а значение 500 мг/дл уже считается «очень высоким».
В таких случаях медики проводят процедуру очистки крови с помощью специального аппарата, однако устройство засорилось из-за того, что она была слишком жирной. Тогда специалисты приняли решение провести кровопускание, чтобы спасти жизнь пациента. Два дня спустя уровень триглицеридов у больного снизился, и врачи смогли продолжить лечение.
Эксперты предполагают, что чрезвычайно высокие уровни жиров в крови пациента были следствием сочетания резистентности к инсулину, ожирения, неправильного питания, и недостаточного лечения диабета. Они отмечают, что сталкиваются с подобным случаем в своей практике впервые.
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:24