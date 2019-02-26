В Германии у пациента одной из больниц кровь приобрела молочный цвет





39-летний мужчина обратился в отделение неотложной помощи одного из лечебных учреждений Кельна с жалобами на тошноту, рвоту и головные боли. У него был диабет, и он принимал несколько препаратов от этой болезни, однако не делал это регулярно. В больнице пациент потерял сознание.По информации лечащих врачей, кровь мужчины была молочного цвета из-за чрезвычайно высокого уровня триглицеридов (жиров) - 14000 миллиграммов на децилитр (мг/дл). В норме этот показатель составляет 150 мг/дл, а значение 500 мг/дл уже считается «очень высоким».В таких случаях медики проводят процедуру очистки крови с помощью специального аппарата, однако устройство засорилось из-за того, что она была слишком жирной. Тогда специалисты приняли решение провести кровопускание, чтобы спасти жизнь пациента. Два дня спустя уровень триглицеридов у больного снизился, и врачи смогли продолжить лечение.Эксперты предполагают, что чрезвычайно высокие уровни жиров в крови пациента были следствием сочетания резистентности к инсулину, ожирения, неправильного питания, и недостаточного лечения диабета. Они отмечают, что сталкиваются с подобным случаем в своей практике впервые.