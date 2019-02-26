Ученые: Осанка неандертальцев почти не отличалась от положения тела современных людей





Специалисты из института эволюционной медицины Цюрихского университета и кафедры антропологии Вашингтонского университета провели новый анализ костей позвоночника и таза, принадлежащих останкам неандертальца, обнаруженного во Франции.По словам исследователей, результаты их научной работы подтверждают, что осанка и анатомические характеристики вымершего представителя рода людей были почти такими же, как и у современного человека. По оценкам исследователей, неандерталец умер в возрасте 60-70 лет, а при жизни, вероятно, страдал от остеоартрита, поэтому искривление его позвоночника находится в пределах диапазона изменений у здорового современного человека такого же возраста.По словам исследователей, несмотря на очевидные морфологические контрасты, полученные данные являются еще одним подтверждением теории об анатомическом сходстве неандертальцев с современными людьми.