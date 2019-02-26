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NASA расскажет общественности о своих исследованиях в новом сериале «NASA Science Live»

NASA предлагает общественности увидеть изнутри, как организация исследует Землю и космос, и представляет новый ежемесячный сериал «NASA Science Live», премьера которого состоится на этой неделе. Информация об этом опубликована в официальном издании космического агентства Solarsystem.

NASA расскажет общественности о своих исследованиях в новом сериале «NASA Science Live»

Первая серия шоу выйдет в эфир 27 февраля на канале NASA, также она будет доступна в Facebook Watch, YouTube и Ustream. Зрители смогут задавать вопросы в социальных сетях с помощью хэштега #askNASA или оставлять комментарии в чате на Facebook.

По информации авторов проекта, комическое агентство приглашает всех желающих присоединиться к беседам в прямом эфире, которые затронут темы, касающиеся, как удаленных мест на Земле, так и глубин космоса. Аудитория сможет общаться с экспертами NASA и наблюдать, как они раскрывают тайны нашей Солнечной системы и не только.


В первом эпизоде под названием «На Луну и за ее пределы» («To the Moon, and Beyond») будет рассмотрено, как научные данные по изучению лунной поверхности, полученные в прошлом, применяются в текущих миссиях по исследованию Луны, а также используются для составления перспективных планов в этом направлении.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:03

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