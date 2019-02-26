Ученые: Боксеры-левши имеют больше шансов на победу в боях с правшами





Эксперты изучили данные о спортивной карьере 10 000 профессиональных боксеров и бойцов смешанных единоборств. Они установили, что как мужчины, так и женщины, предпочтительно пользующиеся левой рукой, имеют больше шансов на победу в поединках благодаря «неожиданному эффекту». Когда левша боролся с праворуким конкурентом, примерно в 54% случаев он добивался более высоких результатов.Специалисты также обнаружили, что в общем количестве боксеров доля боксеров-левшей превышает статистические показатели, отображающие это явление среди всего населения планеты. Из всех боксеров мужского пола 17,3% были леворукими, хотя только 12,6% мужчин являются левшами в мировом масштабе. Такая же динамика прослеживалась и у женщин-боксеров: 12,6% из них предпочитали использовать левую руку, в то время как в общей численности населения этот показатель равен 9,9%.Результаты научной работы могут объяснить успех некоторых боксеров, которые в боях применяли «стойку левши», например, Джо Кальзаге и Мэнни Пакьяо.