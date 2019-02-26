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Ученые: Боксеры-левши имеют больше шансов на победу в боях с правшами

Результаты нового исследования ученых из Университета Манчестера показали, что боксеры-левши имеют больше шансов на победу в боях с праворукими соперниками, поскольку застают последних врасплох. Информация о научной работе опубликована в зарубежном издании Dailymail.

Ученые: Боксеры-левши имеют больше шансов на победу в боях с правшами

Эксперты изучили данные о спортивной карьере 10 000 профессиональных боксеров и бойцов смешанных единоборств. Они установили, что как мужчины, так и женщины, предпочтительно пользующиеся левой рукой, имеют больше шансов на победу в поединках благодаря «неожиданному эффекту». Когда левша боролся с праворуким конкурентом, примерно в 54% случаев он добивался более высоких результатов.

Специалисты также обнаружили, что в общем количестве боксеров доля боксеров-левшей превышает статистические показатели, отображающие это явление среди всего населения планеты. Из всех боксеров мужского пола 17,3% были леворукими, хотя только 12,6% мужчин являются левшами в мировом масштабе. Такая же динамика прослеживалась и у женщин-боксеров: 12,6% из них предпочитали использовать левую руку, в то время как в общей численности населения этот показатель равен 9,9%.

Результаты научной работы могут объяснить успех некоторых боксеров, которые в боях применяли «стойку левши», например, Джо Кальзаге и Мэнни Пакьяо.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:53

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