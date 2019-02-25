Специалисты рассказали, как автомобилистам бороться с частой сменой предохранителя
Специалисты считают, что каждый автомобилист должен серьёзно отнестись к проблеме регулярной схемы предохранителя. Поскольку многие владельцы транспортных средств не обращают внимания на это, им приходится проводить данную процедуру гораздо чаще.
Проблему может решить даже упаковка предохранителей стоимостью не более 250 рублей, ведь её хватит на 2-3 года. В случае замены элемента 1-2 раза в течение года – автомобилисту не стоит переживать, а вот если его меняют чаще, то стоит обнаружить корень проблемы. Во-первых, нужно посмотреть на состояние проводки и контактов возле самого предохранителя, ведь они могут выйти из строя от влажности или грязи. Во-вторых, в инструкциях по применению транспортного средства описывается конкретный предохранитель, используемый именно в этой модели.
В-третьих, деталь обязана обладать должными характеристиками, и даже небольшие отклонения в показателях приведут к нестабильному функционированию, подытожили эксперты.
Проблему может решить даже упаковка предохранителей стоимостью не более 250 рублей, ведь её хватит на 2-3 года. В случае замены элемента 1-2 раза в течение года – автомобилисту не стоит переживать, а вот если его меняют чаще, то стоит обнаружить корень проблемы. Во-первых, нужно посмотреть на состояние проводки и контактов возле самого предохранителя, ведь они могут выйти из строя от влажности или грязи. Во-вторых, в инструкциях по применению транспортного средства описывается конкретный предохранитель, используемый именно в этой модели.
В-третьих, деталь обязана обладать должными характеристиками, и даже небольшие отклонения в показателях приведут к нестабильному функционированию, подытожили эксперты.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:24