Специалисты рассказали, как автомобилистам бороться с частой сменой предохранителя





Проблему может решить даже упаковка предохранителей стоимостью не более 250 рублей, ведь её хватит на 2-3 года. В случае замены элемента 1-2 раза в течение года – автомобилисту не стоит переживать, а вот если его меняют чаще, то стоит обнаружить корень проблемы. Во-первых, нужно посмотреть на состояние проводки и контактов возле самого предохранителя, ведь они могут выйти из строя от влажности или грязи. Во-вторых, в инструкциях по применению транспортного средства описывается конкретный предохранитель, используемый именно в этой модели.В-третьих, деталь обязана обладать должными характеристиками, и даже небольшие отклонения в показателях приведут к нестабильному функционированию, подытожили эксперты.