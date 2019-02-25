АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Все плюсы и минусы: Эксперты оценили первый в мире гнущийся смартфон Samsung Galaxy Fold
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Специалисты рассказали, как автомобилистам бороться с частой сменой предохранителя

Специалисты считают, что каждый автомобилист должен серьёзно отнестись к проблеме регулярной схемы предохранителя. Поскольку многие владельцы транспортных средств не обращают внимания на это, им приходится проводить данную процедуру гораздо чаще.
Специалисты рассказали, как автомобилистам бороться с частой сменой предохранителя

Проблему может решить даже упаковка предохранителей стоимостью не более 250 рублей, ведь её хватит на 2-3 года. В случае замены элемента 1-2 раза в течение года – автомобилисту не стоит переживать, а вот если его меняют чаще, то стоит обнаружить корень проблемы. Во-первых, нужно посмотреть на состояние проводки и контактов возле самого предохранителя, ведь они могут выйти из строя от влажности или грязи. Во-вторых, в инструкциях по применению транспортного средства описывается конкретный предохранитель, используемый именно в этой модели.

В-третьих, деталь обязана обладать должными характеристиками, и даже небольшие отклонения в показателях приведут к нестабильному функционированию, подытожили эксперты.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Альбина Джанабаева посетила Дом книги в
Специалисты рассказали, как
В Австралии на побережье моря выкинуло
Сын Агаты Муцениеце продемонстрировал
Егор Холявин готов стать отцом ребенка
«Словно юная девушка»: Бородина после
Елена Подкаминская показала красивую
Николай Бандурин публично признался
Эксперты рассказали о преимуществах
Валерий Блюменкранц едва не попал в
Алена Савкина хочет соблазнить Илью
Ученые: Поджаренный тост опаснее
Модель Кендалл Дженнер появилась на
Алена Свиридова проводит репетиции во
Викторию Лопыреву осудили за невнимание
Росздравнадзор выявил нарушения в
В Испании умер политический технолог
Минпромторг возобновит программу
Ксения Бородина рассказала, почему
Катя Кищук лишилась 20 тысяч
Эксперты рассказали о преимуществах
Гарик Харламов показал свой “линейный”
Юля Ефременкова поссорилась с Татьяной
Марину Африкантову раскритиковали за
Светлана Лобода поделилась новым
Ольга Бузова ищет разведенного мужчину
На новом изображении астероида Рюгу
Эксперты назвали лучшие альтернативы
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна может
Во время финала отбора на «Евровидение»
Просмотреть все новости