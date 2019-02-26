Специалисты составили список продуктов, предотвращающих образование кариеса





Специалисты утверждают, что диета имеет большое значение для здоровья зубов. В данном случае они имеют ввиду употребление тех продуктов, которые благодаря своим свойствам помогают избежать возникновения кариеса. К ним медики отнесли еду, которая требует тщательного пережевывания. Это гарантирует массаж десен, а также дезинфицирование зубов. Такие продукты содержат ценные минералы, которые способствуют здоровью эмали. Эксперты подчеркивают, что в продуктах для улучшения здоровья ротовой полости не должно содержаться сахара.В список, составленный учеными, вошли фрукты, свежие и в меру кислые. Специалисты советуют употреблять груши и яблоки не очищая кожуру. Также сюда внесены сухофрукты, орехи, овощи в сыром виде, в том числе морковь, сладкий перец, фенхель и салат. Молочные продукты, содержащие кальций, должны стать неотъемлемой частью рациона питания каждого человека, желающего сохранить ротовую полость здоровой.Специалисты подчеркивают, что жевательная резинка, которая не содержит сахар, может стать вспомогательным продуктом, помогающим предотвратить появление проблем с зубами.