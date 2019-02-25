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В Австралии на побережье моря выкинуло 2-метровую медузу "португальский кораблик"

В Квинсленде, Австралия, местные жители обнаружили на побережье моря 2-метровую ядовитую медузу "португальский кораблик". Сделанная свидетелями видеозапись появился в Сети.
В Австралии на побережье моря выкинуло 2-метровую медузу "португальский кораблик"

Серфер заметил особь после того, как прошел тропический циклон Ома. На опубликованной в соцсети Facebook записи показал длину и внешность существа. Он разложил его на доске для серфинга.

«Циклон часто выносит больших существ прямо на берег. Это 2,4-метровая доска. Всем спасаться!», – такими словами подписал свое видео автор. Интернет-пользователи обсудили реальность существования столь гигантской особи. «Она реальная? В таком случае я не пойду в океан», – написал один зритель.«Ребенком я с друзьями дрался c "португальскими корабликами". Могу поклясться, кто-то бы из нас скончался, найди мы такое громадное существо», – сказал один из пользователей.

Отметим, что "португальским корабликом" называют колонию полипов и медузоидных жителей вод, которые образуют один организм. Живут они в океанах: Атлантическом, Тихом и Индийском. Если прикоснуться к его ядовитым щупальцам, достигающим в длину 30 м, человек может обжечься. У него могут опухать или онеметь конечности. Кроме того, может начаться паралич, опасный летальным исходом при нахождении в воде.



 
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 21:19

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