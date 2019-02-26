Лариса Вербицкая повышает свой иммунитет зимой чаем с особенной добавкой

В свои 59 лет ведущая программы “Доброе утро” Вербицкая продолжает следить за фигурой и выглядит моложе многих коллег-одногодок. Своим поклонникам в сети Instagram она решила рассказать, как защитить себя от вирусов зимой и не заболеть. Собственный иммунитет знаменитость укрепляет посредством чая, а обязательной добавкой выступает имбирь. Каждое утро Вербицкая заваривает зеленый чай в большом чайнике, натирает имбирь на терке, а затем добавляет в напиток немного куркумы. После получившейся смеси необходимо дать остыть до комнатной температуры, можно использовать также мед или лимон. Звезда отметила, что такой чай пьет вся ее семья.В комментариях фолловеры поблагодарили Ларису Вербицкую за такой полезный рецепт, а также поделились собственными способами поддержки иммунитета зимой.