Лариса Вербицкая повышает свой иммунитет зимой чаем с особенной добавкой
Отечественная телеведущая Лариса Вербицкая рассказала, каким образом повышает свой иммунитет. Для укрепления здоровья и защиты от вирусов знаменитость пьет чай с особенной добавкой.
В свои 59 лет ведущая программы “Доброе утро” Вербицкая продолжает следить за фигурой и выглядит моложе многих коллег-одногодок. Своим поклонникам в сети Instagram она решила рассказать, как защитить себя от вирусов зимой и не заболеть. Собственный иммунитет знаменитость укрепляет посредством чая, а обязательной добавкой выступает имбирь. Каждое утро Вербицкая заваривает зеленый чай в большом чайнике, натирает имбирь на терке, а затем добавляет в напиток немного куркумы. После получившейся смеси необходимо дать остыть до комнатной температуры, можно использовать также мед или лимон. Звезда отметила, что такой чай пьет вся ее семья.
В комментариях фолловеры поблагодарили Ларису Вербицкую за такой полезный рецепт, а также поделились собственными способами поддержки иммунитета зимой.
В свои 59 лет ведущая программы “Доброе утро” Вербицкая продолжает следить за фигурой и выглядит моложе многих коллег-одногодок. Своим поклонникам в сети Instagram она решила рассказать, как защитить себя от вирусов зимой и не заболеть. Собственный иммунитет знаменитость укрепляет посредством чая, а обязательной добавкой выступает имбирь. Каждое утро Вербицкая заваривает зеленый чай в большом чайнике, натирает имбирь на терке, а затем добавляет в напиток немного куркумы. После получившейся смеси необходимо дать остыть до комнатной температуры, можно использовать также мед или лимон. Звезда отметила, что такой чай пьет вся ее семья.
В комментариях фолловеры поблагодарили Ларису Вербицкую за такой полезный рецепт, а также поделились собственными способами поддержки иммунитета зимой.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:30