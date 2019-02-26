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Лариса Вербицкая повышает свой иммунитет зимой чаем с особенной добавкой

Отечественная телеведущая Лариса Вербицкая рассказала, каким образом повышает свой иммунитет. Для укрепления здоровья и защиты от вирусов знаменитость пьет чай с особенной добавкой.
Лариса Вербицкая повышает свой иммунитет зимой чаем с особенной добавкой

В свои 59 лет ведущая программы “Доброе утро” Вербицкая продолжает следить за фигурой и выглядит моложе многих коллег-одногодок. Своим поклонникам в сети Instagram она решила рассказать, как защитить себя от вирусов зимой и не заболеть. Собственный иммунитет знаменитость укрепляет посредством чая, а обязательной добавкой выступает имбирь. Каждое утро Вербицкая заваривает зеленый чай в большом чайнике, натирает имбирь на терке, а затем добавляет в напиток немного куркумы. После получившейся смеси необходимо дать остыть до комнатной температуры, можно использовать также мед или лимон. Звезда отметила, что такой чай пьет вся ее семья.

В комментариях фолловеры поблагодарили Ларису Вербицкую за такой полезный рецепт, а также поделились собственными способами поддержки иммунитета зимой.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:30

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