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«Словно юная девушка»: Бородина после посещения спа-салона опубликовала фото без макияжа

Ксения Бородина отправилась на отдых в Таиланд, откуда радует поклонников новыми снимками, а также спрашивает различные советы. Недавно звезда "Дома-2" опубликовала снимок без макияжа, на котором ее сразу же сравнили со старшей дочерью Марусей.
«Словно юная девушка»: Бородина после посещения спа-салона опубликовала фото без макияжа

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что почти каждый день помещает спа-салоны, поэтому решила показать себя без макияжа на новом снимке. Также телеведущая попросила посоветовать ей ресторан, где можно вкусно поесть. За считанные минуты фотография звезды набрала множество комментариев. Поклонники восхитились красотой Бородиной и отметили, что она не просто помолодела на отдыхе, а буквально стала выглядеть старшей сестрой своей дочери Маруси.

Многие попросили Ксению Бородину показывать побольше таких снимков, где видно естественную красоту телеведущей, ведь именно на них она выглядит молодо и свежо.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 20:57

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