Microsoft планирует запустить игры на Xbox с помощью Windows 10





Представители Microsoft сообщили, что вносят в обновленную систему технологии, предназначенные для прохождения игр. Для инсайдеров, которые принимают участие в тестировании новинки, временно открыт доступ к полной версии State of Decay.Эксперты предполагают, что разработчики корпорации решили объединить сервисы Xbox Live и Windows 10. Благодаря такому решению юзерам не нужно будет больше портировать все функции Xbox Live по-отдельности. Этот процесс станет намного быстрее и эффективнее. Аналитики говорят о том, что файлы игрового сервиса Microsoft для Windows 10 получили драйвера, в которых упоминается рабочее название Xbox One (Durango).