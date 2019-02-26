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Microsoft планирует запустить игры на Xbox с помощью Windows 10

Эксперты утверждают, что компания Microsoft планирует запуск игр на Xbox, которые будут функционировать на операционной системе Windows 10. К таким выводам они пришли из-за частых обращений пользователей социальных сетей, заметивших соответствующие особенности новой сборки ОС.
Microsoft планирует запустить игры на Xbox с помощью Windows 10

Представители Microsoft сообщили, что вносят в обновленную систему технологии, предназначенные для прохождения игр. Для инсайдеров, которые принимают участие в тестировании новинки, временно открыт доступ к полной версии State of Decay.

Эксперты предполагают, что разработчики корпорации решили объединить сервисы Xbox Live и Windows 10. Благодаря такому решению юзерам не нужно будет больше портировать все функции Xbox Live по-отдельности. Этот процесс станет намного быстрее и эффективнее. Аналитики говорят о том, что файлы игрового сервиса Microsoft для Windows 10 получили драйвера, в которых упоминается рабочее название Xbox One (Durango).



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 06:00

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