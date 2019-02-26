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Ученые идентифицировали 100 влияющих на бессонницу генов

Ученым в ходе исследований удалось идентифицировать порядка 100 генов, которые оказывают воздействие на бессонницу. Соответствующая работа проводилась специалистами из Нидерландов, представляющих Амстердамский университет.
Ученые идентифицировали 100 влияющих на бессонницу генов

В ходе работы ученые оценили гены и модели сна свыше чем 1,3 млн граждан, что позволило обнаружить не менее 100 генов, воздействующих на возникновение бессонницы. Помимо этого, они также могут провоцировать некоторые нейропсихиатрические расстройства. Гены вызывают интерес не как отдельные единицы, а в совокупности.

Авторы исследования отметили, что полученные ими результаты подтверждают, что расстройство сна выступает достаточно серьезным заболеванием. Причиной этому является генетический риск расстройств и метаболических нарушений, имеющих связь с развитием диабета и ожирения. Также итоговые данные позволят создать новые методики для избавления от бессонницы.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:15

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