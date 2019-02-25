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Егор Холявин готов стать отцом ребенка Либерж Кпадону

Как только экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Либерж Кпадону рассказала о желании забеременеть с помощью ЭКО, Егор Холявин тут же отозвался с предложением помочь коллеге. Звезда проекта указал, что также давно мечтает о наследнике, и с подругой они уже обсуждали этот вопрос в прошлом году.
Егор Холявин готов стать отцом ребенка Либерж Кпадону

Либерж Кпадону рассказала, что сейчас в ее жизни нет такого мужчины, который смог бы стать отцом ребенка. Поэтому звезда решилась сделать ЭКО, в чем ей сразу же захотел помочь экс-участник "Дома-2" Егор Холявин. По словам бывшего проектанта, в прошлом году коллеги уже обсуждали всерьез этот вопрос, более того, сам он тоже давно хочет малыша.
Егор Холявин готов стать отцом ребенка Либерж Кпадону

Недавно Егор Холявин решил напомнить Либерж Кпадону об их разговоре и даже позвонил коллеге, однако трубку она не подняла. Экс-участник отметил, он будет продолжать общение, чтобы в итоге прийти к общему решению в таком серьезном вопросе.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 20:58

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