Егор Холявин готов стать отцом ребенка Либерж Кпадону
Как только экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Либерж Кпадону рассказала о желании забеременеть с помощью ЭКО, Егор Холявин тут же отозвался с предложением помочь коллеге. Звезда проекта указал, что также давно мечтает о наследнике, и с подругой они уже обсуждали этот вопрос в прошлом году.
Либерж Кпадону рассказала, что сейчас в ее жизни нет такого мужчины, который смог бы стать отцом ребенка. Поэтому звезда решилась сделать ЭКО, в чем ей сразу же захотел помочь экс-участник "Дома-2" Егор Холявин. По словам бывшего проектанта, в прошлом году коллеги уже обсуждали всерьез этот вопрос, более того, сам он тоже давно хочет малыша.
Недавно Егор Холявин решил напомнить Либерж Кпадону об их разговоре и даже позвонил коллеге, однако трубку она не подняла. Экс-участник отметил, он будет продолжать общение, чтобы в итоге прийти к общему решению в таком серьезном вопросе.
Либерж Кпадону рассказала, что сейчас в ее жизни нет такого мужчины, который смог бы стать отцом ребенка. Поэтому звезда решилась сделать ЭКО, в чем ей сразу же захотел помочь экс-участник "Дома-2" Егор Холявин. По словам бывшего проектанта, в прошлом году коллеги уже обсуждали всерьез этот вопрос, более того, сам он тоже давно хочет малыша.
Недавно Егор Холявин решил напомнить Либерж Кпадону об их разговоре и даже позвонил коллеге, однако трубку она не подняла. Экс-участник отметил, он будет продолжать общение, чтобы в итоге прийти к общему решению в таком серьезном вопросе.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 20:58