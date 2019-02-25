Егор Холявин готов стать отцом ребенка Либерж Кпадону





Либерж Кпадону рассказала, что сейчас в ее жизни нет такого мужчины, который смог бы стать отцом ребенка. Поэтому звезда решилась сделать ЭКО, в чем ей сразу же захотел помочь экс-участник "Дома-2" Егор Холявин. По словам бывшего проектанта, в прошлом году коллеги уже обсуждали всерьез этот вопрос, более того, сам он тоже давно хочет малыша.Недавно Егор Холявин решил напомнить Либерж Кпадону об их разговоре и даже позвонил коллеге, однако трубку она не подняла. Экс-участник отметил, он будет продолжать общение, чтобы в итоге прийти к общему решению в таком серьезном вопросе.