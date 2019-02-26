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Бывшей супругой Сергея Бурунова в «Мылодраме» стала Янина Мелехова

Бывшей супругой Сергея Бурунова в комедийном телепроекте «Пятницы» под названием «Мылодрама» стала актриса Янина Мелехова. Звезда во время беседы с журналистами озвучила некоторые моменты сюжета.
Бывшей супругой Сергея Бурунова в «Мылодраме» стала Янина Мелехова

«Моя героиня экс-супруга Влада (Бурунов). Эксцентричная и развязная женщина, которая уверена, что может покорить любого, – рассказывает о роли Мелехова. – Заметив, что ее экс-муж стал успешным, она хочет его вернуть и прикладывает все усилия для этого».

По словам киноактрисы, съемки в «Мылодраме» стали одними из наиболее сложных. «Этот образ – один из сложнейших из тех, что были в моем кинобагаже. То, как он прописан, мне не характерно. Мне это было так интересно, что я старалась максимально подготовиться к кастингу: выбрала наряд, make-up, подготовила ряд сцен. Роль довольно характерная, а я выгляжу достаточно классически, поэтому надо было хорошо подготовиться. В случае, если бы я появилась на пробах так, как обычно хожу, шансов бы практически не было. Я стопроцентно попала в образ. В начале съемок постановщик мне сказал: «Делайте все так, как на кастинге», – поделилась Мелехова. Актриса сыграла в«Любовницах», полнометражной картине постановки Елены Хазановой, и телепроекте «Гадалка», его сейчас показывают на Первом канале.



 
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 08:00

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