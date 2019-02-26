Алексей Чадов показал первую совместную тренировку с 4-летним сыном

Видеоролик спортивных занятий актер опубликовал на своей странице в соцсети. Для Чадова это была первая совместная с сыном тренировка, и она удалась на славу, как написал сам артист. Подписчики оценили его намерение прививать родного отпрыска к спорту и здоровому образу жизни, написав, что звезда подает мальчику хороший пример.«Когда отец мотиватор», - заявил один из комментаторов, и многие другие были с ним солидарны. Поклонники Чадова считает, что его уроки являются самым лучшим воспитанием для сына, который занимается физическими занятиями вместе с отцом.