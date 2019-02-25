Светлана Ходченкова покорила поклонников снимком в милицейской форме

В своем профиле Светлана Ходченкова опубликовала фото, сделанное во время съемок в очередном проекте. На снимке актриса облачена в форму милиции времен СССР. Позади знаменитости красуется стенд с подписью “Будни советской милиции”. Раскрывать подробности о том, где именно она снимается, звезда не стала, решив сохранить интригу.Поклонники в комментариях восхитились образом Светланы Ходченковой, удивляясь тому, что даже в милицейской форме актриса выглядит женственно и привлекательно. Некоторые даже пошутили, что не отказались бы от ареста таким сотрудником органов правопорядка. Также публика начала активно интересоваться, в каком проекте задействована знаменитость, отмечая, что им нравятся все фильмы и сериалы с ее участием.