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Светлана Ходченкова покорила поклонников снимком в милицейской форме

Известная отечественная актриса Светлана Ходченкова покорила поклонников новым снимком, для которого она позирует в милицейской форме. В таком образе знаменитость предстала на фото в Instagram.
Светлана Ходченкова покорила поклонников снимком в милицейской форме

В своем профиле Светлана Ходченкова опубликовала фото, сделанное во время съемок в очередном проекте. На снимке актриса облачена в форму милиции времен СССР. Позади знаменитости красуется стенд с подписью “Будни советской милиции”. Раскрывать подробности о том, где именно она снимается, звезда не стала, решив сохранить интригу.

Поклонники в комментариях восхитились образом Светланы Ходченковой, удивляясь тому, что даже в милицейской форме актриса выглядит женственно и привлекательно. Некоторые даже пошутили, что не отказались бы от ареста таким сотрудником органов правопорядка. Также публика начала активно интересоваться, в каком проекте задействована знаменитость, отмечая, что им нравятся все фильмы и сериалы с ее участием.



 
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Добавил: Курило Марина Вчера, 23:00

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