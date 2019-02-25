АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Все плюсы и минусы: Эксперты оценили первый в мире гнущийся смартфон Samsung Galaxy Fold
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Альбина Джанабаева посетила Дом книги в Москве в плиссированной юбке и ботфортах

Альбина Джанабаева посетила Дом книги в Москве, облачившись в плиссированную юбку и ботфорты. Свой образ экс-участница группы “ВИА Гра” продемонстрировала посредством поста в Instagram.
Альбина Джанабаева посетила Дом книги в Москве в плиссированной юбке и ботфортах

В личном профиле Альбина Джанабаева рассказала о своем визите в Дом книги, призвав подписчиков как можно больше читать. Знаменитость отметила, что у нее случился приятный опыт публичного чтения, а среди слушателей оказались как дети, так и взрослые. Артистка добавила, что у каждого желающего имеется возможность привезти что-то полезное для фонда по воскресеньям, когда традиционно проводятся подобные чтения благотворительного характера. Джанабаева поблагодарила всех, кто стал ее слушателем.

В комментариях поклонники похвалили певицу за то, что она принимает участие в благотворительных акциях. Не остался без внимания и простой, но в то же время стильный образ артистки, включавший ботфорты.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Альбина Джанабаева посетила Дом книги в
Специалисты рассказали, как
В Австралии на побережье моря выкинуло
Сын Агаты Муцениеце продемонстрировал
Егор Холявин готов стать отцом ребенка
«Словно юная девушка»: Бородина после
Елена Подкаминская показала красивую
Николай Бандурин публично признался
Эксперты рассказали о преимуществах
Валерий Блюменкранц едва не попал в
Алена Савкина хочет соблазнить Илью
Ученые: Поджаренный тост опаснее
Модель Кендалл Дженнер появилась на
Алена Свиридова проводит репетиции во
Викторию Лопыреву осудили за невнимание
Росздравнадзор выявил нарушения в
В Испании умер политический технолог
Минпромторг возобновит программу
Ксения Бородина рассказала, почему
Катя Кищук лишилась 20 тысяч
Эксперты рассказали о преимуществах
Гарик Харламов показал свой “линейный”
Юля Ефременкова поссорилась с Татьяной
Марину Африкантову раскритиковали за
Светлана Лобода поделилась новым
Ольга Бузова ищет разведенного мужчину
На новом изображении астероида Рюгу
Эксперты назвали лучшие альтернативы
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна может
Во время финала отбора на «Евровидение»
Просмотреть все новости