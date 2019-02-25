Альбина Джанабаева посетила Дом книги в Москве в плиссированной юбке и ботфортах

В личном профиле Альбина Джанабаева рассказала о своем визите в Дом книги, призвав подписчиков как можно больше читать. Знаменитость отметила, что у нее случился приятный опыт публичного чтения, а среди слушателей оказались как дети, так и взрослые. Артистка добавила, что у каждого желающего имеется возможность привезти что-то полезное для фонда по воскресеньям, когда традиционно проводятся подобные чтения благотворительного характера. Джанабаева поблагодарила всех, кто стал ее слушателем.В комментариях поклонники похвалили певицу за то, что она принимает участие в благотворительных акциях. Не остался без внимания и простой, но в то же время стильный образ артистки, включавший ботфорты.