Оксана Федорова показала умение держать планку

По словам ведущей, примером для нее является ее подруга «Мисс Россия-2011» Наталья Гантимурова. Она, утверждает Федорова, стоит в планке ежедневно, и пробегает не менее 40 км в неделю. Автор поста призвала подписчиков присоединяться к занятию спортом, «осталось найти время».Фанаты похвалили ведущую за желание делать физические упражнения и поблагодарили за мотивацию. Они назвали Оксану Федорову прекрасной спортсменкой и достойным примером для подражания.