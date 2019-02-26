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Оксана Федорова показала умение держать планку

Оксана Федорова продемонстрировала в Instagram свою спортивную тренировку. «Мисс Вселенная» показала, как она делает планку.
Оксана Федорова показала умение держать планку

По словам ведущей, примером для нее является ее подруга «Мисс Россия-2011» Наталья Гантимурова. Она, утверждает Федорова, стоит в планке ежедневно, и пробегает не менее 40 км в неделю. Автор поста призвала подписчиков присоединяться к занятию спортом, «осталось найти время».

Фанаты похвалили ведущую за желание делать физические упражнения и поблагодарили за мотивацию. Они назвали Оксану Федорову прекрасной спортсменкой и достойным примером для подражания.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 05:00

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