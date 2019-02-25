Валерий Блюменкранц едва не попал в аварию, увидев Ирину Пинчук в компании Романа Гриценко

Валерий Блюменкранц не скрывает, что хотел бы наладить отношения с бывшей избранницей, ведь у него серьезные намерения, именно по этой причине участник "Дома-2" познакомил проектантку со своими родителями. Однако Ирина Пинчук не спешит идти звезде реалити на встречу, ведь в Доминикане она даже не вспоминает о нем, проводя время в компании Романа Гриценко.Недавно Валерий Блюменкранц узнал о том, что Ирина Пинчук веселилась с Татьяной Мусульбес и Виктором Литвинововым, а также Гриценко. Участник "Дома-2" настолько переживал из-за происходящего, что чуть не попал в аварию.