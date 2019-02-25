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Валерий Блюменкранц едва не попал в аварию, увидев Ирину Пинчук в компании Романа Гриценко

Участник реалити-шоу "Дом-2" Валерий Блюменкранц очень сильно переживает из-за разрыва отношений с бывшей возлюбленной Ириной Пинчук, тогда как проектантка отдыхает в Доминикане в компании друзей. Молодой человек решил прогуляться в город, чтобы провести время с друзьями, однако чуть не попал в аварию.
Валерий Блюменкранц едва не попал в аварию, увидев Ирину Пинчук в компании Романа Гриценко

Валерий Блюменкранц не скрывает, что хотел бы наладить отношения с бывшей избранницей, ведь у него серьезные намерения, именно по этой причине участник "Дома-2" познакомил проектантку со своими родителями. Однако Ирина Пинчук не спешит идти звезде реалити на встречу, ведь в Доминикане она даже не вспоминает о нем, проводя время в компании Романа Гриценко.

Недавно Валерий Блюменкранц узнал о том, что Ирина Пинчук веселилась с Татьяной Мусульбес и Виктором Литвинововым, а также Гриценко. Участник "Дома-2" настолько переживал из-за происходящего, что чуть не попал в аварию.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 20:30

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