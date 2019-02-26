В Bugatti напомнили историю легендарного SC Type 57 Atlantic
В Bugatti решили напомнить о своём величайшем творении - Type 57 SC Atlantic, признанном экспертами одной из самых культовых моделей в истории. Три из четырех экземпляров, выпущенных с 1936 по 1938 год, всё ещё в строю.
В итоге, автомобилю удалось «породить» несколько других модификаций: кабриолет Stelvio, 2-дверные и 4-дверные седаны, а также купе Atalante. Именно моделей Type 57 было выпущено порядка 800, но лишь SC Atlantic поражал своим шармом и пропорциональностью – в этом авто не было недостатков. Специалисты признают, что эта модель является дизайнерским манифестом Жана Бугатти.
В подкапотном пространстве машина имеет 3,3-литровый 8-цилиндровый мотор на 200 лошадиных сил. Как результат, транспортное средство разгонялось до 200 км/час. Первый экземпляр разработали в 1936 году для банкира из Великобритании Виктора Ротшильда. К слову, потерянный черный Type 57 SC Atlantic, спрятанный Жаном Бугатти в хорошем месте, оценен почти в 100 миллионов евро.
В итоге, автомобилю удалось «породить» несколько других модификаций: кабриолет Stelvio, 2-дверные и 4-дверные седаны, а также купе Atalante. Именно моделей Type 57 было выпущено порядка 800, но лишь SC Atlantic поражал своим шармом и пропорциональностью – в этом авто не было недостатков. Специалисты признают, что эта модель является дизайнерским манифестом Жана Бугатти.
В подкапотном пространстве машина имеет 3,3-литровый 8-цилиндровый мотор на 200 лошадиных сил. Как результат, транспортное средство разгонялось до 200 км/час. Первый экземпляр разработали в 1936 году для банкира из Великобритании Виктора Ротшильда. К слову, потерянный черный Type 57 SC Atlantic, спрятанный Жаном Бугатти в хорошем месте, оценен почти в 100 миллионов евро.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 04:00