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Зубная щетка Oral-B Genius X оснащена искусственным интеллектом

Представители бренда Oral-B провели презентацию зубной щетки Genius X. Новинка получила от производителей искусственный интеллект.
Зубная щетка Oral-B Genius X оснащена искусственным интеллектом

Анонсирование устройства было проведено в первый день работы выставки Mobile World Congress. Разработчики заявляют, что они снабдила Oral-B Genius X искусственным интеллектом. Благодаря этому зубная щетка способна показать будущее глазами марки-производителя. Сотрудники компании уверены, что статмологические инструменты, которые будут наделены интеллектом, помогут продлить жизнь пользователям.

Разработчики уверяют: главная особенность новинки заключается в знании тысячи способов, как правильно очистить зубы от загрязнения. Благодаря этому она может оценить индивидуальные особенности юзера, что поможет научить последнего более эффективным приемам в данной области.

С помощью технологии искусственного интеллекта зубная щетка Oral-B Genius X способна отследить участки ротовой полости, которым необходимо уделить больше внимания, и предоставить пользователю ряд советов для улучшения их здоровье.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 03:00

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