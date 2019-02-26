Зубная щетка Oral-B Genius X оснащена искусственным интеллектом
Представители бренда Oral-B провели презентацию зубной щетки Genius X. Новинка получила от производителей искусственный интеллект.
Анонсирование устройства было проведено в первый день работы выставки Mobile World Congress. Разработчики заявляют, что они снабдила Oral-B Genius X искусственным интеллектом. Благодаря этому зубная щетка способна показать будущее глазами марки-производителя. Сотрудники компании уверены, что статмологические инструменты, которые будут наделены интеллектом, помогут продлить жизнь пользователям.
Разработчики уверяют: главная особенность новинки заключается в знании тысячи способов, как правильно очистить зубы от загрязнения. Благодаря этому она может оценить индивидуальные особенности юзера, что поможет научить последнего более эффективным приемам в данной области.
С помощью технологии искусственного интеллекта зубная щетка Oral-B Genius X способна отследить участки ротовой полости, которым необходимо уделить больше внимания, и предоставить пользователю ряд советов для улучшения их здоровье.
Анонсирование устройства было проведено в первый день работы выставки Mobile World Congress. Разработчики заявляют, что они снабдила Oral-B Genius X искусственным интеллектом. Благодаря этому зубная щетка способна показать будущее глазами марки-производителя. Сотрудники компании уверены, что статмологические инструменты, которые будут наделены интеллектом, помогут продлить жизнь пользователям.
Разработчики уверяют: главная особенность новинки заключается в знании тысячи способов, как правильно очистить зубы от загрязнения. Благодаря этому она может оценить индивидуальные особенности юзера, что поможет научить последнего более эффективным приемам в данной области.
С помощью технологии искусственного интеллекта зубная щетка Oral-B Genius X способна отследить участки ротовой полости, которым необходимо уделить больше внимания, и предоставить пользователю ряд советов для улучшения их здоровье.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 03:00