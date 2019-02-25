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Сын Агаты Муцениеце продемонстрировал поперечный шпагат

Актриса Агата Муцениеце сообщила о выпуске нового влога «Прилучные дни» на своем канале в YouTube. В одном кадре она показала умение 6-летнего сына делать поперечный шпагат.
Сын Агаты Муцениеце продемонстрировал поперечный шпагат

Дочь Муцениеце посещает балетную студию. Девочка занимается и дома, развивая гибкость и садясь на шпагат. Не испытывает проблем с растяжкой 6-летний брат Тимофей, который ходит в секцию боевых искусств. В ролике актриса показала, как в гостиной ее сын делает поперечный шпагат. При выполнении данного упражнения Тимофей удивил даже родную мать, на что наследник Павла Прилучного ответил: «Это все на тэквондо».

Ранее Агата Муцениеце рассказала, отчего не делает влоги. По ее словам, на это нет вдохновения. Чтобы радовать поклонников, артистке пришлось заставить себя поработать с камерой.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 21:00

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