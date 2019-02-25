Сын Агаты Муцениеце продемонстрировал поперечный шпагат





Дочь Муцениеце посещает балетную студию. Девочка занимается и дома, развивая гибкость и садясь на шпагат. Не испытывает проблем с растяжкой 6-летний брат Тимофей, который ходит в секцию боевых искусств. В ролике актриса показала, как в гостиной ее сын делает поперечный шпагат. При выполнении данного упражнения Тимофей удивил даже родную мать, на что наследник Павла Прилучного ответил: «Это все на тэквондо».Ранее Агата Муцениеце рассказала, отчего не делает влоги. По ее словам, на это нет вдохновения. Чтобы радовать поклонников, артистке пришлось заставить себя поработать с камерой.