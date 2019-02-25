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Елена Подкаминская показала красивую фигуру на фото с отдыха в Таиланде

Елена Подкаминская, которая с двумя дочерьми проводит время в Таиланде, поделилась в Instagram фотографией в купальнике с откровенными вырезами на бедрах. Фанаты сразу отметили прекрасную форму 39-летней актрисы.
Елена Подкаминская показала красивую фигуру на фото с отдыха в Таиланде
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Подписчики осыпали ее комплиментами: «Красивая фигура!», «Богиня!», «Просто совершенство!», «Больше бы таких фотографий – фигура класс!». Мать двоих детей сохранила такую фигуру благодаря своим секретам красоты, которыми она поделилась с поклонниками. «Пою оду генам, но при этом борюсь с искушениями. Хотя от природы я худощавая, считаю, что могла бы уйти «во все тяжкие», если с самого детства не привыкла бы к раздельному питанию, что привили мне родители. При этом я подвижна: все время куда-то бегу, передо мной стоит масса задач, поэтому калории в этой схватке просто гибнут. Сейчас я понимаю, что гены генами, а работать над собой надо. В этом мне помогает мой супруг. Он много занимался спортом, разнообразными дыхательными упражнениями, а сейчас освоил систему, которая с помощью особых упражнений включает все мышцы. В этом муж стал мне наставником», – рассказала актриса.

Подкаминская любит путешествовать, но из-за занятости ей редко это удается. «Я хочу путешествовать постоянно. Для меня это возможность обрести чувство свободы. Я счастлива, когда получается вырваться из повседневности, а также сбросить груз ответственности. Просто смотреть на отдыхающих людей – уже праздник», – добавила звезда.



 
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 20:55

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