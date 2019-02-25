Алена Савкина хочет соблазнить Илью Яббарова своими нарядами

Илья Яббаров уже не старается так сильно, чтобы наладить отношения с возлюбленной Маргаритой Ларченко, ведь все чаще свое свободное время он проводит рядом с бывшей женой Аленой Савкиной. Сам участник реалити-шоу "Дом-2" отмечает, что в квартире, где живет мать и малыш, его всегда встречают с радостью.Внимательные же поклонники заметили, что Алена Савкина все чаще выкладывает в социальные сети фотоснимки в соблазнительных нарядах - пеньюарах и коротких халатиках. По мнению пользователей, экс-проектантка уже изменила решение по поводу саратовского шансонье, а теперь готова соблазнить его и наладить отношения.