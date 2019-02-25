АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Все плюсы и минусы: Эксперты оценили первый в мире гнущийся смартфон Samsung Galaxy Fold
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Ученые: Поджаренный тост опаснее выхлопных газов

Ученые назвали один из самых распространенных блюд на завтрак – поджаренный тост – таким опасным, что его можно было бы считать химическим оружием. После многих тестов на корочке подрумяненного хлеба нашли количество вредных веществ в таком объеме, какого нет и в выхлопных газах.
Ученые: Поджаренный тост опаснее выхлопных газов

"Мы сделали типовые дома и изучали химические реакции, происходящие в повседневной жизни, в том числе, во время готовки", – говорит сотрудник Университета Колорадо, участвующий в эксперименте. На кухне исследователи установили много датчиков. После этого жарили в тостере хлеб и смотрели, как изменяется воздух.

Выяснилось, что жареный тост токсичнее, нежели уровень загазованности на улице. При этом работу повара назвали настолько же опасной, как и профессию шахтера. Во время нагрева тостера самим хлебом и крошками выделялось много веществ, включая этанол, считающийся побочным продуктом в дрожжах. Поджаренные кусочки хлеба испускают порядка 400 микрограмм на 1 кубометр, а подгорелые тосты – до 4 тысяч микрограмм. Этот показатель больше порога безопасной концентрации, установленного ВОЗ, в 15 раз.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 20:21

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сын Агаты Муцениеце продемонстрировал
Егор Холявин готов стать отцом ребенка
«Словно юная девушка»: Бородина после
Елена Подкаминская показала красивую
Николай Бандурин публично признался
Эксперты рассказали о преимуществах
Валерий Блюменкранц едва не попал в
Алена Савкина хочет соблазнить Илью
Ученые: Поджаренный тост опаснее
Модель Кендалл Дженнер появилась на
Алена Свиридова проводит репетиции во
Викторию Лопыреву осудили за невнимание
Росздравнадзор выявил нарушения в
В Испании умер политический технолог
Минпромторг возобновит программу
Ксения Бородина рассказала, почему
Катя Кищук лишилась 20 тысяч
Эксперты рассказали о преимуществах
Гарик Харламов показал свой “линейный”
Юля Ефременкова поссорилась с Татьяной
Марину Африкантову раскритиковали за
Светлана Лобода поделилась новым
Ольга Бузова ищет разведенного мужчину
На новом изображении астероида Рюгу
Эксперты назвали лучшие альтернативы
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна может
Во время финала отбора на «Евровидение»
Захар Саленко испытывает физический
Рентген может оказаться лучшим способом
Опубликован ТОП-10 корейских
Просмотреть все новости