Ученые: Поджаренный тост опаснее выхлопных газов





"Мы сделали типовые дома и изучали химические реакции, происходящие в повседневной жизни, в том числе, во время готовки", – говорит сотрудник Университета Колорадо, участвующий в эксперименте. На кухне исследователи установили много датчиков. После этого жарили в тостере хлеб и смотрели, как изменяется воздух.Выяснилось, что жареный тост токсичнее, нежели уровень загазованности на улице. При этом работу повара назвали настолько же опасной, как и профессию шахтера. Во время нагрева тостера самим хлебом и крошками выделялось много веществ, включая этанол, считающийся побочным продуктом в дрожжах. Поджаренные кусочки хлеба испускают порядка 400 микрограмм на 1 кубометр, а подгорелые тосты – до 4 тысяч микрограмм. Этот показатель больше порога безопасной концентрации, установленного ВОЗ, в 15 раз.