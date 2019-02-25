Николай Бандурин публично признался жене в изменах





Три месяца назад жизнь куплетиста превратилась в кошмар. Некая Ирина Демина рассказала его жене Марине Бандуриной, что десять лет назад она родила от него дочь. За молчание она попросила миллион, но после получения отказа стала угрожать семье артиста. В конце прошлого года сгорела подмосковная дача Бандурина, и он с женой едва спаслись. Супруга актера считает, что подожгла жилище бывшая любовница мужа. По ее словам, соперница постоянно звонит им и угрожает.Проверка на полиграфе продемонстрировала, что эта девушка в самом деле вступала в интимную близость с Бандуриным, и она в действительности угрожала семье куплетиста, но к поджогу дома никакого отношения не имеет. В студии шоу «На самом деле» участник «Кривого зеркала» признался жене в изменах и попросил у нее прощения. По его словам, после венчания с женой он прекратил общаться с любовницей, а также опроверг отцовство.