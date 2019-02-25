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Николай Бандурин публично признался жене в изменах

Артист Николай Бандурин изменял своей жене. Его супруга встретилась с любовницей мужа, заявившей, что родила от участника «Кривого зеркала» ребенка. В студии «На самом деле» звезда публично признал поход налево и извинился перед женой.
Николай Бандурин публично признался жене в изменах

Три месяца назад жизнь куплетиста превратилась в кошмар. Некая Ирина Демина рассказала его жене Марине Бандуриной, что десять лет назад она родила от него дочь. За молчание она попросила миллион, но после получения отказа стала угрожать семье артиста. В конце прошлого года сгорела подмосковная дача Бандурина, и он с женой едва спаслись. Супруга актера считает, что подожгла жилище бывшая любовница мужа. По ее словам, соперница постоянно звонит им и угрожает.

Проверка на полиграфе продемонстрировала, что эта девушка в самом деле вступала в интимную близость с Бандуриным, и она в действительности угрожала семье куплетиста, но к поджогу дома никакого отношения не имеет. В студии шоу «На самом деле» участник «Кривого зеркала» признался жене в изменах и попросил у нее прощения. По его словам, после венчания с женой он прекратил общаться с любовницей, а также опроверг отцовство.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:47

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