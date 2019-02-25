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Эксперты рассказали о преимуществах мобильной связи 5G

Эксперты рассказали потребительской аудитории о всех преимуществах, которые последуют за внедрением мобильной связи 5G. Опубликовало данную информацию научно-техническое издание Phys.
Эксперты рассказали о преимуществах мобильной связи 5G

Текущий год должен стать началом перехода телекоммуникационной промышленности на мобильную сеть пятого поколения, более известную под названием 5G. Специалисты ожидают, что данная модификация со временем будет запускать абсолютно все технологии. Известно, что на потребительский рынок смартфоны, которые будут поддерживать 5G, поступят в средине 2019 года. Несмотря на это еще некоторое время юзеры не смогут заметить значимых изменений. Это обусловливается тем, что обхват мобильной сети пятого поколения будет ограничен некоторыми территориями. Аналитики уверены: полного покрытия 5G достигнет максимум через три года.

Мобильная связь нового поколения сделает доступным скоростной Интернет от компаний операторов. Особенно это будет отмечено жителям тех страна, в которых является дорогостоящим развертывание оптоволокна. Эксперты говорят о том, что позднее в функциональность 5G добавится такая услуга, как дополнительная реальность, и приведет к повышению производительности в разных сферах деятельности. Большая скорость при передачи данных улучшит взаимодействие с бытовыми приборами. Низкая латентность поможет привести к революционизированию многопользовательские мобильные игры.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:31

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