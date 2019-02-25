Алена Свиридова проводит репетиции во время готовки завтрака для семьи

Звезда любит путешествовать с близкими людьми, часто появляясь вместе с ними на вечеринках. Кроме того, она занимается воспитанием наследника Григория, рожденного в прошлом браке. Подписчики часто просят Алену Свиридову рассказать, как она справляется с домашними хлопотами и карьерой.В опубликованном сюжете исполнительница жарит оладьи, напевая песню, в которой есть слова о матери и артистки, после чего задает риторический вопрос: “Кто я?”. Затем звезда шутливо упоминает о весне, а также сообщает, что уже успела повторить композицию для грядущей съемки. Поклонники быстро отреагировали на откровения артистки, восхищаясь ее вокалом и внешним видом. Они назвали знаменитость самой лучшей хозяйкой и матерью, имеющей еще одного сына Василия, живущего в Канаде вместе с отцом.