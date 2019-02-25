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Модель Кендалл Дженнер появилась на after-party «Оскара» в откровенном наряде

Модель Кендалл Дженнер, которая появилась на after-party церемонии «Оскар», опять привлекла всеобщее внимание. Звезда реалити-шоу удивила присутствующих откровенным нарядом.
Модель Кендалл Дженнер появилась на after-party «Оскара» в откровенном наряде

Кендалл Дженнер еще раз решила доказать, что может эпатировать публику. 24 февраля она пришла на вечеринку Vanity Fair Oscars в платье, которое сразу же окрестили шторкой. Наряд представлял собой отрез куска ткани, завернутый сверху и заканчивающийся полосами внизу. Максимально открытые вырезы вызвали вопрос о том, не забыла ли селебрити надеть нижнее белье, которое она носит не всегда.

Откровенное платье заставило зрителей не только оборачиваться на модель, но и становится в очередь, чтобы сфотографироваться с Дженнер. Звезда была замечена в компании Джейми Фокса. Также журналисты отметили, что Билли Портер не мог оторвать глаз от знаменитости.

Светскую львицу, которая носит звание модной иконы десятилетия, такое повышенное внимание нисколько не волновало. Для фото селебрити позировала с Уильямом Брюсом Дженнером, своим отцом, после смены пола носящим имя Кейтлин.

Отметим, что Кендалл Дженнер со старшей сестрой Кайли выпускает эксклюзивную одежду под маркой Kendall&Kylie. Это не первый эксцентричный выход звезды на публику. До этого она появлялась на мероприятии в одетом на голое тело жакете.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 20:20

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