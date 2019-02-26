На аукцион выставлен редкий внедорожник Lamborghini LM002





В течение 7 лет автоконцерн выпустил более 300 экземпляров этой машины, около 12-13% относились к специальной версии LM/American для США (в том числе и этот автомобиль). Первый публичный показ Lamborghini LM002 состоялся в 1986 году в Бельгии. Пробег данного экземпляра – чуть менее 55 тысяч километров. За 30 лет автомобиль неоднократно реставрировали.Изменению также подверглись свечи зажигания, фильтры, аккумулятор, расходные жидкости, а также часть силовой установки, получившая новую кевларовую муфту и рабочий цилиндр сцепления. Все ремонтные работы за эти годы обошлись почти в 45 тысяч долларов.