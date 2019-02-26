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На аукцион выставлен редкий внедорожник Lamborghini LM002

Один из редчайших внедорожников в мире Lamborghini LM002 стал первым SUV в истории компании, поступившим в серийное производство. Теперь же в рамках аукциона RM Sotheby’s в США одна из раритетных моделей 1988 модельного года будет продана за 375 тысяч долларов (почти 25 миллионов рублей).
На аукцион выставлен редкий внедорожник Lamborghini LM002

В течение 7 лет автоконцерн выпустил более 300 экземпляров этой машины, около 12-13% относились к специальной версии LM/American для США (в том числе и этот автомобиль). Первый публичный показ Lamborghini LM002 состоялся в 1986 году в Бельгии. Пробег данного экземпляра – чуть менее 55 тысяч километров. За 30 лет автомобиль неоднократно реставрировали.

Изменению также подверглись свечи зажигания, фильтры, аккумулятор, расходные жидкости, а также часть силовой установки, получившая новую кевларовую муфту и рабочий цилиндр сцепления. Все ремонтные работы за эти годы обошлись почти в 45 тысяч долларов.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 01:00

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