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Викторию Лопыреву осудили за невнимание к новорожденному сыну

Модель Викторию Лопыреву в очередной раз раскритиковали поклонники, которые считают, что она мало времени уделят сыну. Поводом для этого стало новое фото без новорожденного Марка Лионеля, которое 35-летняя ведущая выложила в Instagram.
Викторию Лопыреву осудили за невнимание к новорожденному сыну

На фото Лопырева позирует на пляже в купальнике. С ней запечатлена подруга в бикини. Фолловеры стали упрекать модель в том, что она вовсю веселится, оставив сына. «Как малыш? Без мамы? Душа не болит?», «Женщины с грудными детьми пытаются проводить все свое время, а не красоваться на камеру», – написали комментаторы.

Лопырева нашла, что ответить: «Почему должна болеть душа, если ребенок недалеко от меня?». Звезда добавила, что Instagram – не ежечасный отчет жизни, а рождение ребенка – еще не повод публиковать его снимки. «Чтобы такие злыдни не смотрели на малыша», – подытожила Лопырева.

Модель сейчас отдыхает в Майами. Отметим, что отец ее новорожденного сына – Игорь Булатов, бизнесмен, бросивший ради ведущей супругу и двоих детей. Имя Марк Лионель выбрали в честь Лионеля Месси. Сейчас звезда уже вернула свой прежний вес и ведет активный образ жизни.



 
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 20:07

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