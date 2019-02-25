Викторию Лопыреву осудили за невнимание к новорожденному сыну

На фото Лопырева позирует на пляже в купальнике. С ней запечатлена подруга в бикини. Фолловеры стали упрекать модель в том, что она вовсю веселится, оставив сына. «Как малыш? Без мамы? Душа не болит?», «Женщины с грудными детьми пытаются проводить все свое время, а не красоваться на камеру», – написали комментаторы.Лопырева нашла, что ответить: «Почему должна болеть душа, если ребенок недалеко от меня?». Звезда добавила, что Instagram – не ежечасный отчет жизни, а рождение ребенка – еще не повод публиковать его снимки. «Чтобы такие злыдни не смотрели на малыша», – подытожила Лопырева.Модель сейчас отдыхает в Майами. Отметим, что отец ее новорожденного сына – Игорь Булатов, бизнесмен, бросивший ради ведущей супругу и двоих детей. Имя Марк Лионель выбрали в честь Лионеля Месси. Сейчас звезда уже вернула свой прежний вес и ведет активный образ жизни.