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Seat впервые показал электрический квадрицикл Minimo

Автоконцерн Seat продемонстрировал прототип электрического квадрицикла под названием Minimo в рамках технологической выставки MWC-2019 в Барселоне. Испанские производители решили сделать транспортное средство с четырьмя колесами, но оставить ему небольшие габариты байка.
Seat впервые показал электрический квадрицикл Minimo

Таким образом, машина будет комфортно использоваться даже в городской поездке. Seat Minimo полностью оснащена электрической силовой установкой, что позволяет ей въезжать в центр мегаполисов и обычных городов, в которых ограничен доступ автомобилей с ДВС. Дизайн новинки напоминает летательные аппараты, отмечают эксперты: у квадрицикла есть асимметричные двери, которые призваны облегчить посадку-высадку для водителя и пассажиров. В случае надобности одно из пассажирских мест превращается в багажный отсек.

Seat Minimo работает со смартфонами на Android и имеет поддержку беспилотных технологий Level 4 (автопилот роботизирован до максимального уровня). Помимо показа в Испании, разработчики планируют показать квадрицикл во время Женевского автосалона.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 00:00

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