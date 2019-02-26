Seat впервые показал электрический квадрицикл Minimo





Таким образом, машина будет комфортно использоваться даже в городской поездке. Seat Minimo полностью оснащена электрической силовой установкой, что позволяет ей въезжать в центр мегаполисов и обычных городов, в которых ограничен доступ автомобилей с ДВС. Дизайн новинки напоминает летательные аппараты, отмечают эксперты: у квадрицикла есть асимметричные двери, которые призваны облегчить посадку-высадку для водителя и пассажиров. В случае надобности одно из пассажирских мест превращается в багажный отсек.Seat Minimo работает со смартфонами на Android и имеет поддержку беспилотных технологий Level 4 (автопилот роботизирован до максимального уровня). Помимо показа в Испании, разработчики планируют показать квадрицикл во время Женевского автосалона.