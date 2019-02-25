Ксения Бородина рассказала, почему работала во время обеих беременностей

«Когда я была беременна Теей, почти до 9-го месяца у меня постоянно были съемки, я работала. Это было абсолютно нормальным, хоть у меня на первом триместре было состояние не очень, потом я хорошо себя чувствовала, соответственно, не изменился никак образ жизни. Что самое интересное — у людей не было никакого осуждения, с которым я сталкивалась в первую беременность. Работать в положении, создавать свои проекты у нас в стране в 21-м веке абсолютно нормально!», — написала Бородина.

Ксения Бородина вместе с мужем Курбаном Омаровым воспитывают двоих дочерей - 9-летнюю Марусю и 3-летнюю Теону. До девятого месяца телеведущая каждый раз участвовала в съемках и не прерывала рабочий процесс.По словам Ксении Бородиной, многие мамочки в декрете начинают вести собственный бизнес, и у них вполне хватает сил, чтобы быть с малышом и трудиться. Поэтому телеведущая не видит ничего плохого в том, что женщины работают, находясь в положении.