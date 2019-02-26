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Ученые: Жировые клетки в организме человека имеют собственные «внутренние часы»

Британские ученые проанализировав результаты проведенных исследований пришли к выводу, что жировые клетки, находящиеся в организме человека обладают собственными «внутренними часами», которые влияют на критические метаболические функции. Научную работу специалистов из Университета Суррея опубликовало зарубежное издание Scientific Reports.
Ученые: Жировые клетки в организме человека имеют собственные «внутренние часы»

Группа исследователей под командованием доктора Джонатана Джонстона провела первый в своем роде анализ, который показывает циркадные ритмы человеческого жира. Во время эксперимента добровольцы находились в изоляции и на них не влияли экологические изменения. Перед началом исследования участники прошли тщательную подготовку с помощью регулированного цикла сна-бодрствования, а также употребления пищи. В лабораторных условиях добровольцы продолжили соблюдать все процедуры подготовки. Образцы жировой ткани медики отбирали через каждые шесть часов. После чего был проведен анализ экспрессии генов.

Ученые смогли определить 727 генов жировой ткани. Они показали собственные циркадные ритмы, которые не имеют зависимости от изменений внешних факторов. Это доказывает тот факт, что гены, которые находятся в жировых клетках, выполняют все свои функции естественным образом независимо от времени суток. По мнению специалистов, такая функциональность способна изменить метаболические процессы в организме.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 02:00

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