В Испании умер политический технолог Игорь Малашенко
В Испании был обнаружен труп политического технолога Игоря Малашенко. Причины кончины пока неизвестны. В феврале была информация о том, что 64-летний экс-медиаменеджер был доставлен в больницу в Латвии.
Отметим, что он был в числе основателей медиахолдинга НТВ. Помимо этого, некоторое время он стоял во главе «Останкино». В 1996-м Малашенко занимался работой в предвыборном штабе Ельцина, который избирался президентом РФ.
Через год Малашенко стал учредителем «Медиа-Моста». В период с 2001 по 2009 годы возглавлял канал RTVI. Помимо этого, он руководил избирательной кампанией баллотировавшейся на пост главы государства в прошлом году Ксении Собчак.
Первой супругой медиаменеджера была Елена Пивоварова, экс-директор галереи «Манеж». Новой женой политтехнолога стала Божена Рынска, которая много писала о расставании мужа с экс-супругой.
Отметим, что он был в числе основателей медиахолдинга НТВ. Помимо этого, некоторое время он стоял во главе «Останкино». В 1996-м Малашенко занимался работой в предвыборном штабе Ельцина, который избирался президентом РФ.
Через год Малашенко стал учредителем «Медиа-Моста». В период с 2001 по 2009 годы возглавлял канал RTVI. Помимо этого, он руководил избирательной кампанией баллотировавшейся на пост главы государства в прошлом году Ксении Собчак.
Первой супругой медиаменеджера была Елена Пивоварова, экс-директор галереи «Манеж». Новой женой политтехнолога стала Божена Рынска, которая много писала о расставании мужа с экс-супругой.
Общество
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 19:55