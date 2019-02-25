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В Испании умер политический технолог Игорь Малашенко

В Испании был обнаружен труп политического технолога Игоря Малашенко. Причины кончины пока неизвестны. В феврале была информация о том, что 64-летний экс-медиаменеджер был доставлен в больницу в Латвии.
В Испании умер политический технолог Игорь Малашенко

Отметим, что он был в числе основателей медиахолдинга НТВ. Помимо этого, некоторое время он стоял во главе «Останкино». В 1996-м Малашенко занимался работой в предвыборном штабе Ельцина, который избирался президентом РФ.

Через год Малашенко стал учредителем «Медиа-Моста». В период с 2001 по 2009 годы возглавлял канал RTVI. Помимо этого, он руководил избирательной кампанией баллотировавшейся на пост главы государства в прошлом году Ксении Собчак.

Первой супругой медиаменеджера была Елена Пивоварова, экс-директор галереи «Манеж». Новой женой политтехнолога стала Божена Рынска, которая много писала о расставании мужа с экс-супругой.



 
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Общество
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 19:55

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