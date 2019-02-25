Юля Ефременкова поссорилась с Татьяной Строковой





Поклонники часто поддерживают участника реалити-шоу "Дом-2" Даниила Сахнова и осуждают его возлюбленную Татьяну Строкову за отвратительное поведение. Долгое время все проектанты считали, что она позволяет себе слишком много, оскорбляя других, и тем самым показывая свое не самое лучшее воспитание.В этот раз ссора с Татьяной Строковой произошла у еще одной яркой участницы "Дома-2" Юлии Ефременковой. Девушка назвала соперницу "мамкой", к которой Даниил Сахнов всегда вернется, на что проектантка ответила, что ей плевать на чье-то мнение. Таким образом, считают фанаты, Строкова в очередной раз продемонстрировала свою невоспитанность и нежелание слышать окружающих.