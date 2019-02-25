АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Все плюсы и минусы: Эксперты оценили первый в мире гнущийся смартфон Samsung Galaxy Fold
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Юля Ефременкова поссорилась с Татьяной Строковой

Татьяна Строкова возмущает своим поведением не только своего молодого человека Даниила Сахнова, но и всех остальных участников проекта "Дом-2". Так, недавно с проектанткой поссорилась Юлия Ефременкова, указав, что для парня она "мамка", к которой тот в любом случае вернется.
Юля Ефременкова поссорилась с Татьяной Строковой

Поклонники часто поддерживают участника реалити-шоу "Дом-2" Даниила Сахнова и осуждают его возлюбленную Татьяну Строкову за отвратительное поведение. Долгое время все проектанты считали, что она позволяет себе слишком много, оскорбляя других, и тем самым показывая свое не самое лучшее воспитание.
Юля Ефременкова поссорилась с Татьяной Строковой

В этот раз ссора с Татьяной Строковой произошла у еще одной яркой участницы "Дома-2" Юлии Ефременковой. Девушка назвала соперницу "мамкой", к которой Даниил Сахнов всегда вернется, на что проектантка ответила, что ей плевать на чье-то мнение. Таким образом, считают фанаты, Строкова в очередной раз продемонстрировала свою невоспитанность и нежелание слышать окружающих.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 19:19

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Бородина рассказала, почему
Катя Кищук лишилась 20 тысяч
Эксперты рассказали о преимуществах
Гарик Харламов показал свой “линейный”
Юля Ефременкова поссорилась с Татьяной
Марину Африкантову раскритиковали за
Светлана Лобода поделилась новым
Ольга Бузова ищет разведенного мужчину
На новом изображении астероида Рюгу
Эксперты назвали лучшие альтернативы
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна может
Во время финала отбора на «Евровидение»
Захар Саленко испытывает физический
Рентген может оказаться лучшим способом
Опубликован ТОП-10 корейских
“Приступ обжорства” помешал Виктории
Звезда «Дом-2» Сергей Кучеров
Артист Василий Лановой рассказал о
Александр Задойнов может вернуться на
Алена Савкина пожаловалась на боль в
Юлия Снигирь познакомилась с Наоми
Mercedes-Benz Sprinter с полным
Максим Галкин показал пародию на Елену
Ученые: Экстраверты отличаются более
Настасья Самбурская пришла в ярость
На празднование 65-летия Любови
Клеймо «Дом-2» не даёт бывшим
Юлия Ковальчук полетала с мужем на
Эмилия Кларк встретилась с Джейсоном
Милена Безбородова хочет увеличить грудь
Просмотреть все новости