Юля Ефременкова поссорилась с Татьяной Строковой
Татьяна Строкова возмущает своим поведением не только своего молодого человека Даниила Сахнова, но и всех остальных участников проекта "Дом-2". Так, недавно с проектанткой поссорилась Юлия Ефременкова, указав, что для парня она "мамка", к которой тот в любом случае вернется.
Поклонники часто поддерживают участника реалити-шоу "Дом-2" Даниила Сахнова и осуждают его возлюбленную Татьяну Строкову за отвратительное поведение. Долгое время все проектанты считали, что она позволяет себе слишком много, оскорбляя других, и тем самым показывая свое не самое лучшее воспитание.
В этот раз ссора с Татьяной Строковой произошла у еще одной яркой участницы "Дома-2" Юлии Ефременковой. Девушка назвала соперницу "мамкой", к которой Даниил Сахнов всегда вернется, на что проектантка ответила, что ей плевать на чье-то мнение. Таким образом, считают фанаты, Строкова в очередной раз продемонстрировала свою невоспитанность и нежелание слышать окружающих.
Поклонники часто поддерживают участника реалити-шоу "Дом-2" Даниила Сахнова и осуждают его возлюбленную Татьяну Строкову за отвратительное поведение. Долгое время все проектанты считали, что она позволяет себе слишком много, оскорбляя других, и тем самым показывая свое не самое лучшее воспитание.
В этот раз ссора с Татьяной Строковой произошла у еще одной яркой участницы "Дома-2" Юлии Ефременковой. Девушка назвала соперницу "мамкой", к которой Даниил Сахнов всегда вернется, на что проектантка ответила, что ей плевать на чье-то мнение. Таким образом, считают фанаты, Строкова в очередной раз продемонстрировала свою невоспитанность и нежелание слышать окружающих.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 19:19