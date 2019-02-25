АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Все плюсы и минусы: Эксперты оценили первый в мире гнущийся смартфон Samsung Galaxy Fold
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Минпромторг возобновит программу «Первый автомобиль» с 1 марта

В Минпромторге намерены уже со следующего месяца вернуть адресную программу господдержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Об этом во время визита к Владимиру Путину сообщил руководитель министерства Денис Мантуров.
Минпромторг возобновит программу «Первый автомобиль» с 1 марта

По словам чиновника, буквально недавно удалось окончательно согласовать с представителями правительства объем бюджетных ассигнований. В случае успеха данной программы будет достигнут небольшой рост производства, также положительная ситуация сложится и в отечественном автопроме. Стоит напомнить, что вышеназванные программы действовали на территории Российской Федерации с начала прошлого года. Благодаря им некоторые покупатели имели право на получение скидки 10% на транспортное средство. Тем не менее, уже в середине мая 2018 года в Минпромторге заявили о завершении «Первого автомобиля» и «Семейного автомобиля».

Как оказалось, за первые 4 месяца по ним удалось реализовать не менее 85 000 машин, побив при этом целевой показатель, составляющий 80,5 тысяч экземпляров.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сын Агаты Муцениеце продемонстрировал
Егор Холявин готов стать отцом ребенка
«Словно юная девушка»: Бородина после
Елена Подкаминская показала красивую
Николай Бандурин публично признался
Эксперты рассказали о преимуществах
Валерий Блюменкранц едва не попал в
Алена Савкина хочет соблазнить Илью
Ученые: Поджаренный тост опаснее
Модель Кендалл Дженнер появилась на
Алена Свиридова проводит репетиции во
Викторию Лопыреву осудили за невнимание
Росздравнадзор выявил нарушения в
В Испании умер политический технолог
Минпромторг возобновит программу
Ксения Бородина рассказала, почему
Катя Кищук лишилась 20 тысяч
Эксперты рассказали о преимуществах
Гарик Харламов показал свой “линейный”
Юля Ефременкова поссорилась с Татьяной
Марину Африкантову раскритиковали за
Светлана Лобода поделилась новым
Ольга Бузова ищет разведенного мужчину
На новом изображении астероида Рюгу
Эксперты назвали лучшие альтернативы
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна может
Во время финала отбора на «Евровидение»
Захар Саленко испытывает физический
Рентген может оказаться лучшим способом
Опубликован ТОП-10 корейских
Просмотреть все новости