Минпромторг возобновит программу «Первый автомобиль» с 1 марта





По словам чиновника, буквально недавно удалось окончательно согласовать с представителями правительства объем бюджетных ассигнований. В случае успеха данной программы будет достигнут небольшой рост производства, также положительная ситуация сложится и в отечественном автопроме. Стоит напомнить, что вышеназванные программы действовали на территории Российской Федерации с начала прошлого года. Благодаря им некоторые покупатели имели право на получение скидки 10% на транспортное средство. Тем не менее, уже в середине мая 2018 года в Минпромторге заявили о завершении «Первого автомобиля» и «Семейного автомобиля».Как оказалось, за первые 4 месяца по ним удалось реализовать не менее 85 000 машин, побив при этом целевой показатель, составляющий 80,5 тысяч экземпляров.